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Taha Özer kimdir, ne iş yapıyor?

Sosyal medyada paylaşımlarıyla gündeme gelen Taha Özer kimdir, ne iş yapıyor?

22 Şubat 2018 Perşembe 09:22
Taha Özer kimdir, ne iş yapıyor?

1990 Yılı Eylül ayında İstanbul Amerikan Hastanesinde dünyaye gelen Taha Özer; Şişli Terakki ilkokulundan mezun oldu. Yeditepe Üniversitesinde İngilizce ve İşletme eğitimi alan Taha, 2011 yılında üniversite eğitimini Tamamlayıp Amerika’nın New York ve Boston şehirlerinde yabancı dil eğitimi aldı. 2012 Yılında Vatani görevini Denizci Piyade olarak Bodrum’da tamamladı. 2012 Yılı itibariyle birçok alanda icraatlerini sürdürüyor. Aile şirketinde de çalışan ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan Taha Özer'in Instagramda 1,1 milyon takipçisi var ve paylaşımlarıyla gündeme sıkça geliyor.

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