Survivor yarışması ile tanınan Damla Can kim, kaç yaşında?

Performansıyla olduğu kadar doğal güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Damla Can, Survivor 2016 sezonunda finale kalarak büyük bir başarı elde etmişti. Gönüllüler takımının öne çıkan yarışmacılarından birisi olan, Damla Can oldu. Damla 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor. Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla Can düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Damla Can; 27 yaşında 171 boyunda ve 56 kilogram ağırlığındadır. Survivor 2016’da hem başarısıyla hem de güzelliğiyle konuşulan Damla Can, finale kalarak büyük bir başarı elde etmişti.

2016'da gönüllüler takımının başarılı yarışmacısı Damla Can, All Star sezonunun kadrosuna katıldı. Ancak Acun Ilıcalı’nın Damla Can’ın kadroda yer alacağına dair bir paylaşımda bulunmaması nedeniyle haberler iddia niteliği taşıyor.