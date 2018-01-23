Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118672
ALTIN
162.318
DOLAR
3.7754
STERLİN
5.2718
EURO
4.6302
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Survivor yarışması ile tanınan Damla Can kim, kaç yaşında?

Survivor yarışması ile tanınan Damla Can kim, kaç yaşında? 2018 Survivor'da yer alacak mı?

23 Ocak 2018 Salı 10:12
Survivor yarışması ile tanınan Damla Can kim, kaç yaşında?

Performansıyla olduğu kadar doğal güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Damla Can, Survivor 2016 sezonunda finale kalarak büyük bir başarı elde etmişti. Gönüllüler takımının öne çıkan yarışmacılarından birisi olan, Damla Can oldu. Damla 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor. Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla Can düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Damla Can; 27 yaşında 171 boyunda ve 56 kilogram ağırlığındadır. Survivor 2016’da hem başarısıyla hem de güzelliğiyle konuşulan Damla Can, finale kalarak büyük bir başarı elde etmişti.

2016'da gönüllüler takımının başarılı yarışmacısı Damla Can, All Star sezonunun kadrosuna katıldı. Ancak Acun Ilıcalı’nın Damla Can’ın kadroda yer alacağına dair bir paylaşımda bulunmaması nedeniyle haberler iddia niteliği taşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Damla Can NereliDamla Can InstagramDamla Can Kaç YaşındaDamla Can BoyuDamla Can Survivor 2018
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Furkan Andıç kim, nereli ve kaç yaşında?
Furkan Andıç kim, nereli ve kaç yaşında?
Çağlar Çorumlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Çağlar Çorumlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Gökçe Bahadır kim, nereli ve kaç yaşında?
Gökçe Bahadır kim, nereli ve kaç yaşında?
Nazlı Kurbanzade kimdir, kaç yaşında?
Nazlı Kurbanzade kimdir, kaç yaşında?
Ünlülerin yaşam koçu olarak bilinen Şeyda Coşkun kim, kaç yaşında?
Ünlülerin yaşam koçu olarak bilinen Şeyda Coşkun kim, kaç yaşında?
İzzet Yıldızhan kimdir, nereli ve kaç yaşında?
İzzet Yıldızhan kimdir, nereli ve kaç yaşında?
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim