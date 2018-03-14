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Sobanın arkasında titreyerek izlediği yarışmaya damga vurdu

Edirneli Salih Zülüfoğlu, çocukken sobanın arkasında titreyerek izlediği yarışmada fırtına gibi esti. Zülüfoğlu, sesiyle Bülent Ersoy’a sahneye nota kağıtlarını attırmayı başardı.

14 Mart 2018 Çarşamba 23:32
Sobanın arkasında titreyerek izlediği yarışmaya damga vurdu

Edirneli Salih Zülüfoğlu, çocukken sobanın arkasında titreyerek izlediği yarışmada fırtına gibi esti. Zülüfoğlu, sesiyle Bülent Ersoy’a sahneye nota kağıtlarını attırmayı başardı.

Uzun bir aradan sonra ekrana dönen “Popstar 2018” ses yarışmasında 23 yaşında evli ve bir çocuk babası Edirneli Salih Zülüfoğlu, Devlerin Aşkı şarkısını seslendirdi. Zülüfoğlu, 4 jüri üyesinden 100 tam puan alarak yarışmaya hızlı bir giriş yaptı. Ersoy, Zülüfoğlu’na şarkısından sonra övgüler yağdırarak, “Bu iş bu kadar olur. Geçmiş olsun evladım. Muhteşem. Bir icra bu kadar güzel olur. Sizi tebrik ediyorum. Yalnız düzgün okumakla kalmadınız efendim. Artistliğinizi de koydunuz. Tam bir sahne adamı. Ruhlara hitap ettiniz. Seslerin gözüne gözüne bastınız” dedi.

“SOBANIN ARKASINDA TİTRİYORDUM, POPSTAR’I İZLİYORDUM”

Yarışma öncesi tanıtım fragmanında kendisinden bahseden Zülüfoğlu, “Ben eskiden okula giderken Popstar’ı izliyordum. Annem sabah okula gideceğim için uyumamı istiyordu. Banyodan çıkarıyordu annem beni, sobamız vardı. Sobanın arkasında titriyordum, Popstar’ı izliyordum. Allah’ım hep dua ediyordum. İnşallah bende böyle sahnelerde olurdum. İnşallah bende böyle şarkılar okurum. İnşallah bende bir gün ünlü olurum. Bende şimdi Popstar sahnesinde olacağım” diye konuştu.

(Ergin Yıldız /İHA)
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