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Simge Sağın: "Sevgililer Gününe inanmıyorum"

Ünlü popçu Simge Sağın, "Ben 14 Şubat’a inanmıyorum, özel gün sevenlerden değilim" dedi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 10:12
Simge Sağın: "Sevgililer Gününe inanmıyorum"

Uludağ’da düzenlenen gençlik ve müzik festivali Winterfest’te önceki gün popçu Simge Sağın sahne aldı. Festivalin 3. dönemin ilk gününde sahne alan Simge özel repertuvarı ve sahnedeki dans şovu ile dinleyicilerinden tam not aldı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Simge "Miş Miş", "Kamera", "Üzülmedin mi", "Prens ve Prenses" gibi sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Simge Sağın," Bu benim 3. Uludağ sahnem olacak, çok keyifli geçiyor, genç bir kitle bizi bekliyor. O yüzden heyecanla şuan sahneyi bekliyorum. 14 şubat için tüm sevgililerin Sevgililer Gününü şimdiden kutluyorum, ben sahnede olacağım. Ozan ile 4. yıl dönümümüz, Sevgililer Gününde sevgili olduk. Ben 14 Şubat’a inanmıyorum, özel gün sevenlerden değilim. Özel günleri yaşayamadığım için mi acaba onu sorguluyorum içimde. Hep çalışmak durumda kaldığım için yılbaşı, doğum günü hep sahnede olduğum için çok inanmıyorum" diye konuştu.

Son Güncelleme: 12.02.2018 10:47
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Simge SağınSevgililer Günü14 şubat 2018
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