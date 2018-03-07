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Sezen Aksu’dan Yıldız Tilbe’ya 2 şarkı

Sezen Aksu, 25 yıldır küs olduğu Yıldız Tilbe’nin albümüne 2 bedava şarkı vererek ikilinin arasındaki küslük iyice tatlıya bağlandı.

07 Mart 2018 Çarşamba 08:50
Sezen Aksu’dan Yıldız Tilbe’ya 2 şarkı

Sezen Aksu, 25 yıldır küs olduğu Yıldız Tilbe’nin albümüne 2 bedava şarkı vererek ikilinin arasındaki küslük iyice tatlıya bağlandı.

Yıldız Tilbe’nin merakla beklenen yeni albümü“Kış Gülleri”nin, kapağı ortaya çıktı. 9 yeni şarkının bulunduğu albümünün birinci ve ikinci şarkısı ise Sezen Aksu’ya ait. “Hele Bir Dokun Hele Bir Yan” ve “Bir Seni Tanırım” eserlerini Yıldız Tilbe’ye hediye eden Sezen Aksu, Yıldız Tilbe’ye yaptığı jestle dostluğunu iyice pekiştirdi.

Öte yandan, Yıldız Tilbe sanat hayatı boyunca Neşet Ertaş’ın Zülüf Dökülmüş Yüze’ adlı türküsünden sonra ikinci defa 25 yıldır küs olduğu Sezen Aksu’ya ait 2 parçayı albümünde seslendirecek.

(Ergin Yıldız/İHA)
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