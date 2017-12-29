Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe neden küsmüştü?

Sezen Aksu, 1991 yılında İzmir'de gittiği bir pavyonda sahnede Yıldız Tilbe'yi görür. Tilbe'nin sesi Sezen Aksu'yu çok etkiler ve o günden sonra Yıldız Tilbe, Minik Serçe'nin vokalistliğini yapmaya başlar.

O dönem Sezen Aksu, 1994 yılında motosiklet kazası sonucu yaşamını yitiren genç ve başarılı besteci Uzay Heparı ile büyük bir aşk yaşamaktadır.

1992 yılında Sezen Aksu eve geldiğinde Yıldız Tilbe ile Uzay Heparı'yı birlikte yakalar. (Yıldız Tilbe, yakalanmadıklarını, olayı Sezen Aksu'ya kendisinin anlattığını iddia eder). Ardından Yıldız Tilbe'yi evinden kovar ve vokalistliğinden de çıkarır. Magazin gündeminde yer alan haberlere göre bu iki ünlünün 25 yıllık küslüğünün sona erdiği iddia ediliyor.

Sezen Aksu'nun terk ettiği Uzay Heparı, 1993yılında modacı Zeynep Tunuslu ile evlendi. 20 Mayıs 1994 günü motosikletiyle giderken Etiler Koç Köprüsü’nde sanatçı Demet Akbağ’ın arabasına arkadan çarptı ve 11 gün sonra vefat etti.

Yıldız Tilbe ise Uzay Heparı’nın hayatını kaybettiği 1994 yılında çıkardığı ’Delikanlım’ albümü ile şöhreti yakaladı... ’Aşk Laftan Anlamaz ki’ ’Haberi Olsun,Yürü Anca Gidersin , Çabuk Olalım Aşkım’ gibi albümlerle büyük sükse yaptı.