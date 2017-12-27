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Seren Serengil kimdir, kaç yaşında ve neler yaptı?

Magazin dünyasının gündemdeki isimlerinden biri olan Seren Serengil kimdir?

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:14
Seren Serengil kimdir, kaç yaşında ve neler yaptı?

1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Seren Serengil, Yeşilçam tarihinin gelmiş geçmiş en komik karakterlerini canlandıran Öztürk Serengil'in kızıdır. Annesi Nevin Teoman ile babasının ayrılığına henüz 4 yaşındayken tanık olan Seren Serengil, annesinin yanında büyümüştür. Çocukluğu Nişantaşı'nda geçen Serengil, almış olduğu bale ve piyano dersleri ile sanat camiasına girişinin temellerini atmış oldu.

İstanbul Yıldız Koleji'nde aldığı lisans eğitimini İngiltere ve İsviçre'de tamamlayan Serengil, anneannesinin İtalyan olması sebebiyle farklı kültürlere tanıklık etmiştir. Eğitim konusunda annesi Nevin Teoaman'ın sıkı bir baskısına maruz kalan Serengil, İsviçre'nin Montrö kentinde sadece rahibelerin olduğu bir köyde eğitim almıştır. Burada sadece iki yıl dayanabilen genç kız, 16 yaşında Türkiye'de sahnelere adım atmıştır. Bu yaşta sahneye çıkması, dönemin en geç assolisti olmasına imkan tanımıştır. İbrahim Tatlıses, Emrah gibi gözde sanatçılarla sahneye çıkmış ve adından söz ettirmeye başlamıştır.

Bir süre sonra dizi sektöründe de atılımda bulunan Serengil, Emrah ile projelerde bulunmuştur. İlk dizi projesi ise 1990 yılında Mehmet Aslantuğ ile TRT 1 ekranlarında rol aldığı "Başka Olur Ağaların Düğünü" oldu.

Dizi sektöründe de adından söz ettiren Serengil, 2000 yılında evlilik programı sundu. 2012 yılında ise ayrı çiftleri barıştırmak için evlilik programı sunuculuğu yaptı.

İlk albüm çalışmasını ise 1991 yılında "Ayrıldık" ile yaptı.Bir sonraki albüm çalışması ise "Ben Adamı Ayrılırken Tanırım" oldu.

Seren Serengil üç evlilik yaptı.

Bunlar;

2000-02: Ozan Kaçmaz

2002-05: Cengiz İmren

2006-10: Musa Aytun

Seren Serengil,  Duymayan Kalmasın programını sundu.

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