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Seren Serengil cezaevine gönderildi

Ünlü şarkıcı Seren Serengil adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

02 Şubat 2018 Cuma 11:01
Seren Serengil cezaevine gönderildi

Ünlü şarkıcı Gülben Seren Serengil hakkında geçtiğimiz hafta İstanbul 11. Aile Mahkemesince 3 gün tazyik hapsi karar verilmişti. Mahkemenin gerekçeli kararını hazırlamasının ardından dün akşam saatlerinde Serengil, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yakalama kararı üzerine Serengil, sabah erken saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gelerek teslim oldu. İnfaz savcılığında işlemleri yapılan Serengil, cezaevine götürülmesi için polislere teslim edildi. Serengil, polis eşliğinde adliyeden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının ısrarlı sorularını yanıtlamaktan kaçındı. Hakkındaki iddialara ilişkin gerekli açıklamasının yaptığı programda yapılacağını kaydeden Serengil, Bakırköy cezaevine götürülmek üzere polis eşliğinde adliyeden ayrıldı. Serengil’in Pazartesi günü cezaevinden çıkacağı öğrenildi.

Son Güncelleme: 02.02.2018 11:06
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil Cezaevi
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