Seren Serengil 3 günlük hapis cezasını tamamladı

Hakkında 3 günlük zorlama hapsi kararı çıkarılan Seren Serengil, geçtiğimiz cuma günü Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na giderek İnfaz Savcılığına teslim olmuştu. Yapılan işlemlerin ardından üç günlük ceza için Serengil, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmişti. Cezaevinde 3 gün geçiren Serengil bugün sabah saatlerinde tahliye oldu. Tahliyesi sırasında basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Serengil’in suskunluğunu koruduğu görüldü. Açıklama yapmayan Seren Serengil, lüks bir otomobile binerek cezaevinden ayrıldı.