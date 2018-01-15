Serdar Ortaç Ebru Gündeş ile barışmak istiyor

Uludağ’da Selfy Whitefest Gençlik Festivali kapsamında sahne alan Serdar Ortaç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. "Gıybet" şarkısı ile sahneye çıkan Ortaç’a 2 kadın dansçı da eşlik etti. Ortaç, dansçılarıyla yaptığı dans şovlarıyla beğeni toplarken, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. İki saati aşkın programı süresinde dinleyicilerine "Geçmişten bu güne kadar yazdığım bütün şarkıları size okuyacağım" diyerek konsere devam etti.

"EBRU İLE BARIŞMAK İÇİN SAHNESİNE GİDERİM"

Ebru Gündeş ile aralarında olan küslük için açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç," Ben restorana gittim yemek yemeye, ertesi gün Reis gelmiş, bir gün sonra gitsem aynı anda orada olacaktık. Ona hemen ‘Ebru Abla beni affetsin’ bir şey yap derdim. Bu işin şakası tabii, Reis’i görmek yeterli. Şuan herhangi bir şey yok ama sahnesine giderim en azından. Gözünün içerisine bakarım kızmaz zaten, sever o beni; abarttılar. Biz arkadaşız Ebruyla, dostluğum bitmez artık" dedi. Ayrıca Ortaç ,"Sanat müziği albümü yaparsam annemin yazdığı birçok eser var onları okurum" dedi.