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Şebnem Schaefer hemşire oldu

İzmir’de sağlık çalışanlarına kıyafet üreten bir markanın katalog çekimlerine katılan manken ve oyuncu Şebnem Schaefer, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.

12 Mart 2018 Pazartesi 12:03
Şebnem Schaefer hemşire oldu

İzmir’de sağlık çalışanlarına kıyafet üreten bir markanın katalog çekimlerine katılan manken ve oyuncu Şebnem Schaefer, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.

Oyuncu Bekir Aksoy ve manken-oyuncu Şebnem Schaefer, İzmir’deki Çizgi Medikal’in katalog çekimlerine katıldı. Sağlık çalışanlarının zor ve fedakarlık isteyen bir meslek icra ettiklerini belirten Aksoy ve Schaefer, tüm sağlık personelinin Tıp Bayramı’nı kutladı.

“Doktorlar” isimli televizyon dizisinde “Doktor Suat” karakterini canlandıran Bekir Aksoy, Schaefer ile birlikte yaklaşık 2 saat süren çekimde birbirinden farklı pozlar verdi. Aksoy genellikle doktor önlükleri giyerken, Schaefer giydiği hemşire önlükleriyle dikkat çekti. Çekimlerde Türk Bayrağı ve Atatürk imzalı kıyafetler de yer aldı.

Çizgi Medikal Genel Müdürü Anestezi Teknisyeni Atilla Ayar ise tüm sağlık personelinin Tıp Bayramı’nı içtenlikle kutladığını söyledi. Ayar, Tıp Bayramında çalışanlara katkı sağlamak amacıyla ürünlerinde indirime gideceğini ifade etti.

(İHA)
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