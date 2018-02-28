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Şarkıcı İntizar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Müzik dünyasının sevilen seslerinden biri olan İntizar kimdir?

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:07
Şarkıcı İntizar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1974'de Tunceli'de doğan İntizar'ın soyadı Arslan'dır. Babası asker, annesi ev hanımı olan İntizar, babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir'de yaşadı. İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olan sanatçı Ağrı Eğitim Fakültesi mezunu olarak biliniyor. Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'un dikkatini çekti ve albüm teklifi aldı.

İntizar'ın çıkardığı albümler

Gelincik (1997)

Gece Nemi (2000)

Göçebe (2002)

Aldanırım (2003)

Nazar Boncuğum (2005)

Ihlamurlar Altında / Nazar Boncuğum (2006)

Ömrüm Senindir (2009)

Aşk Yağmurları (2013)

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