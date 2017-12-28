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Şarkıcı Hatice kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Müzik dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Hatice Kimdir?, Hatice kaç yaşındadır ve nerelidir?

28 Aralık 2017 Perşembe 09:48
Şarkıcı Hatice kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Şarkıcı Hatice, 6 Aralık 1978 yılında İzmir’in Narlıdere ilçesinde dünyaya geldi. Daha küçük yaşlarda iken müziğe ilgi duymaya başlayan Hatice, ailesi tarafından bu yeteneğini geliştirmesine teşvik edildi. Aile arasında ve küçük arkadaş topluluğunda amatör şarkılar söylemeye başladı. Profesyonel müzik hayatına ise katıldığı “İner misin Çıkar mısın?” isimli ses yarışmasında birinci seçilmesiyle başladı.

Bir televizyon kanalında Çürük Elma isimli programında sunuculuk yapmaya başlayan Hatice, müzik yanının ağır basması nedeniyle müzik hayatına atıldı. Bunun üzerinde Eyüp Musiki Cemiyeti’ne kayıt olan Hatice, usta sanatçı Nejat Yertut’tan sanat eğitimi aldı.

Bu sırada Arif Sağ Müzik Okulu’na da devam ederek kendini müzik alanında ilerletti. Bu eğitimi tamamlamasının ardından kendini yeteri kadar geliştirdiğini düşünerek profesyonel müzik hayatına başladı.

1990 yılında müzik camiasına adım atan şarkıcı, birçok albüm piyasa sundu. Bunlar arasından seslendirdiği Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz Yenge, Çıt Çıt gibi şarkılar ile kısa zamanda zirve yaptı.

Müzik kariyerinin zirvesine çıkan Hatice, müzik camiasından şarkıcı Güney Aydan ile evlendi. Eşini 2003 yılında kaybetti.

Hatice fotoğraftaki görünümü ile magazin dünyasının gündemine geldi.

Son Güncelleme: 28.12.2017 09:56
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