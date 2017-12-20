Şarkıcı Edis Görgülü kim, nereli ve kaç yaşında?

Edis Görgülü 28 Kasım 1990 tarihinde Londra’da doğdu. Edis Görgülü İzmir’de büyüdü. Lise ve üniversite yıllarında okul eğitiminin yanı sıra müzik eğitimi de aldı. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni kazanınca İstanbul’a yerleşerek albüm hazırlamak için hemen çeşitli kişilerle iletişim kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuğa başladı. Dinle Sevgili (2011-12) ve Hayatımın Rolü (2012) dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda, menajerinden müzisyenlik için teklif aldı.

Aralık 2014’te çıkış single’ı “Benim Ol”u yayımlayarak ün kazandı. “Benim Ol”, eleştirel başarı yakaladı ve Türkiye’de bir hit olarak MusicTopTR Resmî Listesi’nde iki numaraya kadar yükseldi. Ardından yayımladığı “Dudak” (2016) ve “Çok Çok” (2017) da single’ları da ilk single’a benzer şekilde Türkiye’de iki numara oldu. Müzik eleştirmenleri Edis’in çıkışını başarılı buldu, şarkıcı bugüne kadar Altın Kelebek Ödülleri ile Kral Türkiye Müzik Ödülleri ile dahil olmak üzere birçok ödül töreninden En İyi Çıkış Yapan Sanatçı dalında ödüller kazandı.