RTÜK Hadise’nin “Sıfır Tolerans” klibine neden ceza verdi?

RTÜK, müzik kanallarında yayınlanan Hadise’nin son şarkısına çektiği “Sıfır Tolerans” klibi nedeniyle; Power Türk, Dream Türk, Viva, Kral Pop kanallarına reklam gelirinin yüzde 2’si kadar para cezası verdi.

“Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” maddesinin ihlal edildiğine karar verildi.

Hadise ne dedi?

RTÜK'ün bu kararına Hadise sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından isyanını dile getiren Hadise şunları söyledi:

"Ben bir kadın olarak buna boyun eğmek zorunda mıyım? 'HAYIR' "Erkektir yapar, kadındır susar" zihniyetine sonuna kadar karşı çıkıyorum! Maalesef ülkemizde kadın erkek ayrımı hala 2018 yılında bu kadar yoğun bir şekilde var ise, işimiz zor. Ben klibime verilen “erotik” damgasına katılmam ve izin vermem! Bir kadın bir aşkı anlatan ve yansıtan sahneler çekince “erotik” oluyor ama erkek sanatçılarımız istedikleri gibi kadın mankenler/oyuncularla çektikleri sahneler nedense hiç ama hiç “erotik” kategorisine girmiyor. Ama ben bir kadın olarak bunun için savaşmaya ve özgürce sanatımı yapmaya ve yaşamaya devam edeceğim."