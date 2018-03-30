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Paris Hilton İstanbul’dan geçti

Dünyaca ünlü Hilton oteller zincirinin varisi Paris Hilton, aktarmalı olarak Ukrayna’ya gitmek üzere geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, yolcuların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Geçtiğimiz günlerde önce kaybedip sonra bulduğu 2 milyon dolarlık yüzükle İstanbul’dan geçen ünlü ismi karşısında gören yolcular, fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi.

30 Mart 2018 Cuma 20:21

Dünyaca ünlü Hilton oteller zincirinin varisi Paris Hilton, aktarmalı olarak Ukrayna’ya gitmek üzere geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, yolcuların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Geçtiğimiz günlerde önce kaybedip sonra bulduğu 2 milyon dolarlık yüzükle İstanbul’dan geçen ünlü ismi karşısında gören yolcular, fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi.

Dünyaca ünlü Hilton oteller zincirinin varisi ABD’li şarkıcı, aktris, model ve moda tasarımcısı Paris Hilton, Ukrayna’ya gitmek üzere aktarmalı olarak ABD’den İstanbul’a geldi. Türk Hava Yolları’nın TK10 sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 17.50’de Atatürk Havalimanı’na inen Paris Hilton, yolcuların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

YOLCULAR FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Atatürk Havalimanına inişinin ardından nişanlısı Chris Zylka ile terminal binasına el ele giren Paris Hilton’u karşısında gören çok sayıda yerli ve yabancı yolcu kısa süreli şaşkınlığın ardından ABD’li yıldız isimle fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Paris Hilton, hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi. Ünlü model, dakikalar içinde onlarca hayranıyla fotoğraf çektirdi. Çok sayıda yolcu da karşılarında gördükleri Paris Hilton’u cep telefonlarına kaydetti.

“GELECEK AY MODA GÖSTERİSİ İÇİN İSTANBUL’A GELECEĞİM”

Havalimanında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulunan Paris Hilton, “Yeniden İstanbul’da olmak güzel. Aslında gelecek ay moda gösterisi için yeniden geleceğim. Şimdi konser için Ukrayna’ya uçuyoruz. Benim favori şehirlerim arasında yer alan İstanbul’a gelmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

UKRAYNA’YA 2 MİLYON DOLARLIK YÜZÜĞÜYLE GİTTİ

Geçtiğimiz günlerde dünya basınında önce kaybettiği daha sonra bulduğu 2 milyon dolarlık yüzüğüyle gündeme Paris Hilton’un aynı yüzüğü taktığı görüldü. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının kaybolan yüzüğü sorması üzerine elindeki yüzüğü gösteren Hilton, kaybolup bulunan elindeki yüzük olduğunu onayladı. ABD’li yıldız isim Ukrayna’ya da bulunan değerli yüzüğüyle gitti.

HAVALİMANINDA BAKLAVA ALDI

Ukrayna uçuşu öncesi nişanlısı Chris Zylka ile birlikte gümrüksüz satış mağazasına girerek alışveriş yapan Paris Hilton, buradan Barbie bebek ve baklava aldı. Paris Hilton ve nişanlısı daha sonra saat 18.50’e THY’nin tarifeli seferiyle Ukrayna’nın Lviv şehrine hareket etti.

(Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz /İHA)
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