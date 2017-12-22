Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Özge Özder kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Dizilerin tanınan yüzlerinden biri olan Özge Özder kimdir?

22 Aralık 2017 Cuma 09:24
Özge Özder kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Özge Özder, 1 Nisan 1978 tarihinde Ankara'da bir evin tek çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Elif Özge Özder'dir. Annesi teknik ressam, babası imar planlamacısı idi. Ortaokul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Kolejinde okudu. 1996 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü burslu kazanır, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü ise derece ile kazanır. Tercihini Ankara Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarından yana kullanarak burada okudu. 2000 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu.
İstanbul'da ki oyunculuk serüveni BKM ile başladı. 2001 yılından beri sahnelerde olan Özge Özder, 2005 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kadrolu olarak rol almaktadır.
Özge Özder, 2007-2008 yılları arasında Reşat Nuri Güntekin'in 1925'te yazdığı romanından uyarlanan "Dudaktan Kalbe" adlı dizide başrollerde Aslı Tandoğan, Burak Hakkı, Yiğit Özşener ve Fadik Sevin Atasoy ile birlikte oynadı.

Özge Özder, 4-11 Ekim 2013 tarihlerinde yapılan 50. Altın Portakal Film Festivali'nde sunuculuğu Murat Han ile paylaşmıştır.

2011 – 2014 yılları arasında yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı "Umutsuz Ev Kadınları" adlı dizide Emel karakterini canlandırdı. Dizide diğer başrolleri Songül Öden, Bennu Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Deniz Uğur canlandırmıştır.

Özge Özder, 2007 yılında Tansel Öngel ile evlendi. 2010 yılında boşandı.

Anahtar Kelimeler:
özge özderözge özder Nereliözge özder Yaşözge özder Dizileriözge özder Sevgilisiözge özder Sinan Güleryüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ümit Kantarcılar kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Ümit Kantarcılar kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Magazin gündeminden düşmeyen Seçkin Piriler kimdir?
Magazin gündeminden düşmeyen Seçkin Piriler kimdir?
Magazin gündemindeki isimlerden biri olan Kıvılcım Ural kim?
Magazin gündemindeki isimlerden biri olan Kıvılcım Ural kim?
Neslin Yonarlar kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Neslin Yonarlar kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Şarkıcı Edis Görgülü kim, nereli ve kaç yaşında?
Şarkıcı Edis Görgülü kim, nereli ve kaç yaşında?
Manuş Baba olarak tanınan Mustafa Özkan kim?
Manuş Baba olarak tanınan Mustafa Özkan kim?
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim