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Ozan Güven kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ekranların tanınan yüzlerinden Ozan Güven rol aldığı yapımlardaki oyunculuğu ile dikkat çekiyor.

26 Aralık 2017 Salı 13:02
Ozan Güven kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1975 yılında Almanya'da doğan Ozan Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu. İzmir Belediye Konservatuarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu’nda çalıştı. İkinci Bahar, Koçum Benim, Çiçeği Büyütmek, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem ve Muhteşem Yüzyıl gibi televizyon dizilerinde rol aldı. GORA, AROG, Yahşi Batı ve Pek Yakında sinema filmlerinde yakın arkadaşı Cem Yılmaz ile birlikte rol aldı. 2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi. Ali Aziz isminde 1 çocukları var. 2010 yılında boşandı. Şu sıralar internet dizi Çi'de rol alıyor ve ArifV216 adlı sinema filminde de yine Cem Yılmaz ile kamera karşısına geçti.

Diziler

2012- Muhteşem Yüzyıl

2010 Koyu Kırmızı

2009 Canım Ailem

2005 Hırsız Polis

2004 Bir İstanbul Masalı

2002 Bana Abi De

2002 Havada Bulut

2002 Koçum Benim

2001 Dünya Varmış

1998 İkinci Bahar

1998 Çiçeği Büyütmek

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