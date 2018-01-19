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Oyunculuğu ile dikkat çeken Erkan Kolçak Köstendil kimdir?

Çukur dizisindeki oyunculuğuyla son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Erkan Kolçak Köstendil kimdir?

19 Ocak 2018 Cuma 11:37
Oyunculuğu ile dikkat çeken Erkan Kolçak Köstendil kimdir?

Erkan Kolçak Köstendil, 1983 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezun olarak tamamladı. 2008 yılında “Güz Sancısı” filmi ile sinema hayatına giriş yaptı. İlk olarak Facebook dizisi olan Mukadderat’ı yazıp yöneten oyuncu 2009 yılında “M.A.T” dizisinde, 2012 “Babalar ve Evlatları” dizisinde, 2008 yılındada Güz Sancısı filminde rol aldı. Erkan Kolçak Köstendil, 2017 yılında uzun süredir birlikte olduğu güzel oyuncu Cansu Tosun ile nişanlandı. Erkan Kolçak Köstendil, Sakarya Fırat, Merhamet ve Ulan İstanbul dizilerinde rol aldı.

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