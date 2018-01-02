Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117341
ALTIN
158.944
DOLAR
3.7642
STERLİN
5.1005
EURO
4.5342
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin

Oyuncu Selim Erdoğan'a 11 yıl 8 ay hapis cezası

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki evinde uyuşturucu düzenekleri bulunan ünlü oyuncu Selim Erdoğan, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

02 Ocak 2018 Salı 14:30
Oyuncu Selim Erdoğan'a 11 yıl 8 ay hapis cezası

Jandarma tarafından gözaltına alınan dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dava sonuçlandı ve Erdoğan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Selim Erdoğan hapiste yattığı günler ve iyi hal durumundan 6 yıl 7 ay 20 gün daha hapis yatacak.

Selimiye Mahallesi’ne yerleşen Erdoğan’ın evde uyuşturucu yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı ihbar edildi. İhbar üzerine Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri akşam saatlerinde eve baskın düzenledi. Eve giren jandarma ekipleri, bir odada tamamen uyuşturucu yetiştirmek, kurutmak ve muhafaza etmek üzere kurulmuş düzenekle karşılaştı. Evde kavanozlar içinde ve paketlenmiş halde 840 gram da esrar ele geçirildi.

Bu güne dek çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan ünlü oyuncu Selim Erdoğan, Çiçek Taksi filminde canlandırdığı Abuzer Edalı rolü ile hafızalarda yer aldı. Erdoğan, Eşkıya, Hokkabaz, Duvara Karşı, Vizontele Tuuba, Muro gibi 14 sinema filminde de rol aldı.

Son Güncelleme: 02.01.2018 14:39
Anahtar Kelimeler:
Selim Erdoğan HapisSelim Erdoğan SuçuSelim Erdoğan DizileriSelim Erdoğan Filmleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ ifade vermek üzere adliyeye geldi
Kıvanç Tatlıtuğ ifade vermek üzere adliyeye geldi
Alara Bozbey kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Alara Bozbey kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Bahar Feyzan kimdir, neler yapmıştır?
Bahar Feyzan kimdir, neler yapmıştır?
Klip yönetmeni Mustafa Mayadağ kimdir?
Klip yönetmeni Mustafa Mayadağ kimdir?
Işın Karaca: "YouTube'dan sahte tıklama alıyorlar"
Işın Karaca: "YouTube'dan sahte tıklama alıyorlar"
Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe neden küsmüştü?
Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe neden küsmüştü?
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim