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Orhan Ölmez şarkılarını Filistinlilere ithaf etti

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında sahne alan sanatçı Orhan Ölmez, şarkılarını Filistinlilere ithaf etti.

27 Mayıs 2018 Pazar 16:44

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında sahne alan sanatçı Orhan Ölmez, şarkılarını Filistinlilere ithaf etti.

Edremit Belediyesinin Van Gölü sahilinde düzenlediği Ramazan programı coşkusu, her geçen gün yoğun katılımla devam ediyor. Ramazan ayının dolu dolu yaşandığı Edremit Belediyesinin iftar sofrasına binlerce vatandaş misafir oluyor. Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’nin talimatıyla organize edilen Ramazan etkinlikleri kapsamında Van’da sahne alan Orhan Ölmez, iftar sonrası binlerce hayranı ile buluştu. Vanlılarla buluşan sanatçı Orhan Ölmez, birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek dinleyicilerine doyumsuz bir gece yaşattı. Gerçekleştirilen renkli etkinliklerden dolayı Edremit Belediyesine teşekkür eden Ölmez, seslendirdiği eserleri ise Filistinlilere armağan ettiğini belirtti. Çok hassas bir dönemden geçildiğini ifade eden Ölmez, “Biliyorsunuz, bu mübarek ayda Amerika’nın bütün uluslararası hukukunu hiçe sayarak attığı bir adım sonrası İsrail’in Filistinli kardeşimize karşı bir takım faaliyetleri oldu. Bu programı başta Filistinli Müslüman kardeşlerimize sunmuş olalım” dedi.

(İHA)
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