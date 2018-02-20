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Öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz’ın oğlu dünyaya geldi

Filiz Aker tarafından öldürülen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ın oğlu dünyaya geldi. Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı’nın dünyaya getirdiği bebeğe “Asil Vatan” adı verildi.

20 Şubat 2018 Salı 13:04
Öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz’ın oğlu dünyaya geldi

Filiz Aker tarafından Beşiktaş’ta beş yıldızlı otelde öldürülen Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ın oğlu dünyaya geldi. Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı’nın önceki gün doğum yaptığı öğrenildi. Bebeğe “Asil Vatan” ismi konuldu.

Son Güncelleme: 20.02.2018 13:35
Anahtar Kelimeler:
Vatan şaşmazın OğluAsil VatanYasemin Adalı
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