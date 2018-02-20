Öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz’ın oğlu dünyaya geldi

Filiz Aker tarafından Beşiktaş’ta beş yıldızlı otelde öldürülen Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ın oğlu dünyaya geldi. Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı’nın önceki gün doğum yaptığı öğrenildi. Bebeğe “Asil Vatan” ismi konuldu.
Son Güncelleme: 20.02.2018 13:35
Filiz Aker tarafından öldürülen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ın oğlu dünyaya geldi. Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı’nın dünyaya getirdiği bebeğe “Asil Vatan” adı verildi.
Filiz Aker tarafından Beşiktaş’ta beş yıldızlı otelde öldürülen Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ın oğlu dünyaya geldi. Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı’nın önceki gün doğum yaptığı öğrenildi. Bebeğe “Asil Vatan” ismi konuldu.