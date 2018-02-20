Öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz’ın oğlu dünyaya geldi

Filiz Aker tarafından Beşiktaş’ta beş yıldızlı otelde öldürülen Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ın oğlu dünyaya geldi. Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı’nın önceki gün doğum yaptığı öğrenildi. Bebeğe “Asil Vatan” ismi konuldu.