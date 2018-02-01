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Nusret'e ABD'de soruşturma açıldı

Restoran mutfağında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlamasının ardından adından söz ettiren Nusret’e, gıdalara eldivensiz dokunduğu gerekçesiyle ABD’de soruşturma açıldı.

01 Şubat 2018 Perşembe 12:08
Nusret'e ABD'de soruşturma açıldı

Sosyal medyada restoranlarının mutfağında ete tuz atma görüntüleri ile fenomen haline gelen Nusret Gökçe hakkında ABD’de soruşturma açıldı. New York Belediyesi Sağlık Departmanı, Nusret’in eldiven kullanmadan etlere dokunduğunun görülmesine ilişkin çok sayıda şikayet aldıklarını ve şikayetlerin ardından Nusret hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Soruşturma açılmasının nedeni olarak, Nusret’in videolarında gıdalara eldiven kullanmadan dokunması ve sağlık kurallarını ihlal etmesi gösterildi. New York Belediyesi Sağlık Departmanı Sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında, “Şikayetleri inceliyoruz” dedi. Sözcü, yasalara göre yiyeceklere çıplak elle dokunulmasının yasak olduğunu, aynı zamanda gıdaları hazırlayan kişilerin mücevher takmaması gerektiğini ifade ederek, Nusret’in bu kuralları ihlal ettiğini dile getirdi.

Nusret Gökçe, 2017 yılının Ocak ayında sosyal medyaya yüklediği 36 saniyelik görüntülerin ardından kısa sürede adından sıkça söz ettirmişti. Dünyaca ünlü isimleri restoranlarında ağırlayan Nusret’in sosyal medya videoları 16 milyonun üzerinde izleyiciye ulaşıyor. Nusret’in New York, Miami, Dubai, Abu Dabi ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinde restoranı bulunuyor. Fransa İçişleri Bakanlığı da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Nusret’in etlere tuz atma hareketinin yer aldığı fotoğrafı sosyal medya üzerinden yayınlayarak halkı sandık başına giderek oy kullanmaya çağırmıştı.

Son Güncelleme: 01.02.2018 12:21
Anahtar Kelimeler:
Nusret AbdNusret
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