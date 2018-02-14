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Nuray Hafiftaş’ın sevenleri hastaneye akın etti

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş’ın ölüm haberini alan sevenleri hastaneye akın etti.

14 Şubat 2018 Çarşamba 15:41
Nuray Hafiftaş’ın sevenleri hastaneye akın etti

Pendik’te kanser tedavisi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş’ın vefat haberini duyan sanatçı dostları ve yakınları hastaneye akın etti. Acı haberi alır almaz hastaneye koşan Müşerref Akay’ın gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Hafiftaş’a geçmiş olsun ziyaretine gelen Edip Akbayram ve Kubat da acı haberi hastane kapısında aldı.

Hastanenin Genel Müdür Yardımcısı Uzman Doktor Göksel Bahadır ise Hafiftaş’ın tedavi süreci ve ölümüyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“YOĞUN BAKIMDA DURUM ÇOK HIZLI İLERLEDİ”

Kanserin çok hızlı ilerlediğini belirten Uzman Doktor Bahadır, “Kanserde böyle çok hızlı ilerleyiş olabiliyor. Çok şiddetli ağrıları vardı. Genel durumu bozulunca yoğun bakıma aldık. Yoğun bakımda da durum çok hızlı ilerledi. Bugün tansiyonu düştü ve genel durumu iyice kötüleşti. Yapılan müdahalelere rağmen maalesef kaybettik hastamızı. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

“BİZE BAŞVURDUĞU SIRADA HASTALIĞI ÇOK İLERLEMİŞTİ “

Tedavi için başvurduğunda sanatçının hastalığının çok ilerlemiş olduğunu söyleyen Uzman doktor Bahadır, ”Biz hastanemizde kendisini 2 ay civarında tedavi ettik. Bize başvurduğu sırada hastalığı çok ilerlemişti son dönemdi. Kemoterapi uygulaması yaptık ancak yüksek dozda veremedik. Hastalık ileri safhadaydı. Daha sonra ağrılar ilerledi. Son günlerde süreç hızlı ilerledi. Bugün de kaybettik” dedi.

Sanatçının dostlarından Müşerref Akay, ”Son ana kadar umudu vardı. Dün ile evelki gün beraberdik. Yoğun bakıma gittiğimde dedim ’sevgililer günü kutlayalım’ ’tamam çok güzel olur’ dedi. Sevgililer gününde gitti. O kadar sevgiyi seven biriydi ki. Elimi bırakmadı bir saat sıkı sıkı tutu. Demek o gün biz vedalaşmışız” şeklinde konuştu.

“NURAY’IN ÖLÜMÜ HASTANENİN KAPISINDA BİZİ ŞOK ETTİ”

Ünlü sanatçıyı ziyarete geldiği ve hastane kapısında ölüm haberini alınca şoke olduğunu söyleyen Edip Akbayram, "Bugün Kubat kardeşimle beraber bir ziyaret yapalım dedik. Sağlık durumunu öğrenelim diye ama hastanenin kapısında o kötü haberi duyduk. Tabi genç ölüm hepimizi çok üzdü. Nuray’ın ölümü hastanenin kapısında bizi şok etti. Sanat camiasının başı sağ olsun” diye konuştu.

“Türkülerimizin başı sağ olsun” diyen Kubat, ”Belliydi zaten. 6 aydır durumu malumdu zaten. Sanat camiasından Nuray’a inanılmaz bir destek vardı. Türkülerimizin başı sağ olsun. Görelim dedik son defa ama böyle bir sürprizle karşılaştık” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 14.02.2018 15:49
Anahtar Kelimeler:
Nuray HafiftaşKanser
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