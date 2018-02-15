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Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı

Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla düzenlen devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 17:45
Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı. Hafiftaş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Teşvikiye Camii’nde devlet töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP Milletvekili Gürsel Tekin, İzzet Altınmeşe, Orhan Gencebay, İzzet Yıldızhan, Alişan ve sanat camiasından çok sayıda seveni katıldı.

Sanatçının tabutunun üzerine kırmızı karanfiller bırakan sevenleri gözyaşları arasında dualar okudu. Hafiftaş’ın naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilmek üzere cenaze aracına taşındı. Hafiftaş’ı son yolculuğuna uğurlayanlar arasında yer alan Ali Şan, “Dünya tatlısı çok da büyük bir müzisyendi. Çok erken gitti Allah rahmet eylesin” dedi.

Orhan Gencebay ise, “Son derece üzgünüz. Nuray’ımızı kaybettik. O bizim yavrumuzdu. Her şeyiyle harika bir insandı Allah gani gani rahmet eylesin” şeklinde konuştu. Öte yandan, cenaze törenine katılan bazı vatandaşların ise fotoğraf çekme yarışına girmesi dikkat çekti.

Son Güncelleme: 16.02.2018 09:36
Anahtar Kelimeler:
Nuray HafiftaşNuray Hafiftaş Cenaze
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