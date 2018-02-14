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Nuray Hafiftaş kimdir, nereli ve neler yapmıştır?

Kanser tedavisi gören Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş yaşamını yitirdi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 13:42
Nuray Hafiftaş kimdir, nereli ve neler yapmıştır?

Nuray Hafiftaş 8 Ağustos 1964 yılında Ardahan'da doğdu. Azeri kökenli Türk Halk Müziği sanatçısı ve bestecisi olarak tanınıyor.

İlkokulu Taksim'de okudu. İTÜ Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalıştı. Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı.

Birçok albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var. Bunlardan "Ayrılık Nikahı", "Yalan Dünya" ve "İsyan Ediyorum"u Kibariye, "Hasret" ve "Gurbet"i ise İzzet Yıldızhan tarafından seslendirildi. Sanatçının son albümünde ise kendisine ait Be Hey Gafil ve "Yavrular isimli iki bestesi bulunuyor.

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