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Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumu nasıl?

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl Nuray Hafiftaş’ın tedavi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:37
Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumu nasıl?

Kısa süre önce kanser teşhisi konarak hastanede tedavi aldığı öğrenilen Nuray Hafiftaş’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Hakan Karagöl, Nuray Hafiftaş’ın son dönemlerde artan ağrı ve yakınmalar sebebiyle hastaneye başvurduğunu, ilk incelemelere göre karaciğerinde lezyonların gözlendiğini ve hızlı bir şekilde tedavi sürecine başladıklarını ifade etti. “Şu anda Nuray Hanımın bünyesinin tolere edebileceği şekilde tedavi uyguluyoruz. Nasıl fayda göreceğini ise ara değerlendirmeler sonunda anlayacağız. Yaklaşık iki buçuk, üç ay sonra genel bir değerlendirme yaparak hangi seri tedaviyle devam edeceğimize karar vereceğiz.” dedi.

Onkolojiyi, hasta, hasta yakınları ve doktorların birlikte çıktığı bir yol olarak tanımlayan Karagöl, “Doktor burada yol göstermez, hastayla beraber yoluna devam eder. Kanser hastalığı tedavi sürecinde Nuray Hanımın moralininin yüksek olması önemli. Tedavilerini düzenli yaptırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenmeden uyku düzenine kadar her şeye dikkat etmesi gerekiyor. Hasta yakınlarının ise imkanlar dahilinde ellerinden geleni yaparak, Nuray Hafiftaş’ın yanında olmaları gerekiyor.” açıklamalarında bulundu.

Korkularımı ve Endişelerimi Yendim

Geçtiğimiz Temmuz ayında kanser nedeniyle kalın bağırsak ameliyatı geçiren Türk Halk Müziği sanatçımız Nuray Hafiftaş, bu durumu 5 ay boyunca tüm sevenlerinden sakladığını, çok zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Hafiftaş, “Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım, içimde yaşattığım bir çocuk var ama bu kez başaramadım.” diyerek kanser olduğunu ilk öğrendiğinde şok geçirdiğini ifade etti.

Emsey Hospital Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl ile tanıştığından beri bu sürecin farklı bir boyut kazandığını, hastalık hakkında tüm detayları, nasıl bir süreçten geçileceğini uzun uzun anlattığını ve bu konuşmaların onu çok rahatlattığını dile getiren Nuray Hafiftaş, “ İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz, doktorumun hastalığım hakkında ki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum. Aynı zamanda burada aldığım psikolojik destek ile korkularım ve endişelerimi yendim.” diyerek en kısa zamanda sevenlerinin yanında olmak istediğini ifade etti.

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