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Neslin Yonarlar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Haluk Levent 13 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdı. Haluk Levent'in boşandığı eşi Neslin Yonarlar kim?

20 Aralık 2017 Çarşamba 13:42
Neslin Yonarlar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

2004 yılında Haluk Levent ile Sultanahmet’teki Binbirdirek Sarnıcı’nda sade bir törenle evlenen Neslin Yonarlar'ın kim olduğu merak ediliyor. Haluk Levent ile Neslin Yonarlar 2004’te Sultanahmet’teki Binbirdirek Sarnıcı’nda sade bir törenle evlenmişti. Haluk Levent’in düğününde Mahsun Kırmızıgül gelinin, Erhan Aygün’ün de damadın şahitliğini yapmıştı. Çiftin nikahını dönemin Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci kıydı. Çiftin 2008 doğumlu Ela isminde bir kızları dünyaya gelmişti.

Edirneli olan Neslin Yonarlar, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu. Neslin Yonarlar 40 yaşında olduğu belirtiliyor. Neslin Yonarlar, Haluk Levent ile tanışma hikayesini şu şekilde anlatmıştı: "Edirne'de bir barda onu dinlediğimde tanıştık. Arkadaş olduk. Aramızda güçlü bir bağ var. Şu an okuyorum, evliliği de ileri yıllarda düşünüyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz." Neslin Yonarlar Haluk Levent'in 'Hani Benim Olacaktın?' şarkısının klibinde de yer almıştı.

Son Güncelleme: 21.12.2017 00:31
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