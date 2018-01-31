Nebahat Çehre kaç yaşında ve nereli?

Nebahat Çehre, 15 Mart 1944 tarihinde Samsun'da doğdu. 5 yaşındayken ailesi İstanbul'a göç etti ve Nebahat Çehre 15 yaşındayken "Türkiye Güzeli" seçildi.

Fotomodellik ve mankenlik yaptığı sıralarda gelen teklif üzerine 1961 yapımlı Yaban Gülüm filmi ile ilk defa sinema deneyimi yaşamış ve beyaz perdede rol almıştır. 1964 yılında Yılmaz Güney ile tanıştı ve Kamalı Zeybek filminde rol aldı.

30 Ocak 1967 tarihinde Yılmaz Güney ile evlenen Nebahat Çehre, bir süre boyunca sinemadan uzak kaldı. 70'li yıllarda sahneye çıkarak şarkı söyledi. 1968 yılında Yılmaz Güney ile evlilikleri sona erdi. Nebahat Çehre, ikinci evliliğinin ardından sahne hayatına ara verdi.

İkinci eşinden de ayrıldıktan sonra televizyon dizilerinde rol alan Nebahat Çehre, 18. Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülü kazandı.

Nebahat Çehre, Haziran Gecesi, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl ve Kara Para Aşk gibi popüler dizilerde rol aldı ve büyük beğeni topladı.