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Nazlı Kurbanzade kimdir, kaç yaşında?

Ali Sunal'ın nişanlandığı iddia edilen Nazlı Kurbanzade'nin kim olduğu merak ediliyor.

23 Ocak 2018 Salı 10:16
Nazlı Kurbanzade kimdir, kaç yaşında?

Magazin gündemine bomba gibi düşen haberlerde Ali Sunal'ın Nazlı Kurbanzade ile evleneceği iddia ediliyor. Ali Sunal'ın köşe bucak sakladığı nişanlısı Nazlı Kurbanzade'ye dair pek bir şey bilinmiyor. Nazlı Kurbanzade'nin ünlü oyuncuyla ÇABA Derneği’nin projelerinde birlikte çalışan bir avukat olduğu biliniyor. Öte yandan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı olduğu biliniyor.

Yeşilçam’ın efsanesi rahmetli Kemal Sunal’ın oğlu, oyuncu Ali Sunal, Temmuz 2011’de meslektaşı Gökçe Bahadır ile nikah masasına oturmuştu. Ama mutlulukları sadece 8 ay sürmüş, 2012’de boşanmışlardı.

Gökçe Bahadır kim, nereli ve kaç yaşında?
Gökçe Bahadır kim, nereli ve kaç yaşında?
Son Güncelleme: 23.01.2018 10:30
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