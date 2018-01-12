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Metisha Schaefer kimdir?

Kim Kardashian'a benzerliği ile dikkat çeken model Metisha Schaefer kim?

12 Ocak 2018 Cuma 15:28
Metisha Schaefer kimdir?

Kim Kardashian'a benzerliği ile dikkat çeken 1985 doğumlu model  Metisha Schaefer, fiziğiyle de şu sıralar Türk erkeklerinin yakın markajında yer alıyor. Vaktinin büyük çoğunluğunu spor yaparak geçiren model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da ilgi çekmeyi başarıyor. Instagram'ı aktif kullanan Metisha Schaefer‘ın 500 bine yakın takipçisi var.

Almanya'nın Köln şehrinde doğan Metisha Schaefer'ın asıl adı Mehtap Yavuz ve radikal bir karar alarak 2010 senesinde Amerika'nın Mıami eyaletine taşındı.  Amerika'da da güzelliği ve yeteneğiyle kısa bir sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Metisha, Jennifer Lopez, 50 Cent, Nicki Minaj, David Guetta, Sean Paul, Chris Brown, Pitbull, FloRida gibi sanatçıların çeşitli müzik videolarında rol aldı. İletişim fakültesi Gazetecilik mezunu olan Metisha Schaefer, beş dil biliyor. Schaefer, bir dizi ve sinema filminde başrol oynadı.

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