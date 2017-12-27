Melisa Aslı Pamuk kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Melisa Aslı Pamuk, 1992 yılında Hollanda'nın Harleem kentinde dünyaya geldi. 2011 yılında Miss Turkey'de birinci olan Pamuk, 2011 yılında Türkiye'yi Brezilya'da temsil etme hakkını elde etti. 2009 yılında da Best Model of Turkey adlı yarışmada Umut/Gelecek Vaat Eden Model ünvanını elde etdi.

İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Melisa Aslı Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başladı, ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurdu. Modelliğe 14 yaşında başlayan Melisa Aslı Pamuk, 1,76 cm boyunda ve 58 kilo.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçti. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde yer aldı. Kara Sevda adlı dizide canlandırdığı Asu Kozcuoğlu karakteri ile daha çok tanındı.