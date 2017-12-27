Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 16°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
112201
ALTIN
158.142
DOLAR
3.8262
STERLİN
5.1288
EURO
4.5518
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Melisa Aslı Pamuk kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Rol aldığı Kara Sevda dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken ve daha geniş bir kesimce tanınan Melisa Aslı Pamuk kimdir?

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:29
Melisa Aslı Pamuk kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Melisa Aslı Pamuk, 1992 yılında Hollanda'nın Harleem kentinde dünyaya geldi. 2011 yılında Miss Turkey'de birinci olan Pamuk, 2011 yılında Türkiye'yi Brezilya'da temsil etme hakkını elde etti. 2009 yılında da Best Model of Turkey adlı yarışmada Umut/Gelecek Vaat Eden Model ünvanını elde etdi.

İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Melisa Aslı Pamuk,  Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başladı, ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurdu. Modelliğe 14 yaşında başlayan Melisa Aslı Pamuk, 1,76 cm boyunda ve 58 kilo.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçti. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde yer aldı. Kara Sevda adlı dizide canlandırdığı Asu Kozcuoğlu karakteri ile daha çok tanındı.

Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk NereliMelisa Aslı Pamuk DizileriKara Sevda Asu KozcuoğluMelisa Aslı Pamuk Kara SevdaMelisa Aslı Pamuk çağatay UlusoyMelisa Aslı Pamuk Boyu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aleyna Tilki Kibariye ile düet yapacak
Aleyna Tilki Kibariye ile düet yapacak
Seren Serengil kimdir, kaç yaşında ve neler yaptı?
Seren Serengil kimdir, kaç yaşında ve neler yaptı?
Gündemki isimlerden Ayşe Mine kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Gündemki isimlerden Ayşe Mine kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Ozan Güven kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Ozan Güven kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Çukur dizine şarkı yapan Allame kim?
Çukur dizine şarkı yapan Allame kim?
Berdan Mardini'den eşine doğum günü sürprizi
Berdan Mardini'den eşine doğum günü sürprizi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim