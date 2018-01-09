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Mehmet Ali Erbil o reklam hakkında dava açtı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sözleşmesi bitmesine rağmen ‘11880’ reklamının yayınlanmaya devam ettiği gerekçesiyle haberleşme şirketine tazminat davası açtı.

09 Ocak 2018 Salı 15:25
Mehmet Ali Erbil o reklam hakkında dava açtı

Ünlü şovmen ve sunucu Mehmet Ali Erbil rol aldığı ‘Bilinmeyen numaralar 11880’ reklamının sözleşme süresi bitmesine rağmen kanallarda dönmesi nedeniyle BN Telekom Haberleşme Tic. A.Ş.’ye dava açtı. Erbil’in avukatları, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dilekçe sunarak, sözleşme tarihinin geçmesine rağmen Erbil’in ses, görüntü ve isminin reklam şirketi tarafından haksız ve kötü niyetli bir şekilde kullanıldığı gerekçesiyle Haberleşme Şirketinin 390 Bin TL ve mahkemenin belirlediği tutarda zararın tazminat olarak ödemesi istendi.

İstanbul 2’inci Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davacı Mehmet Ali Erbil ile firma yöneticileri katılmadı. Tarafları avukatları temsil ederken, duruşmada tanıklar dinlendi.

“SÖZLEŞMENİN UZATILMASINA YÖNELİK ŞİRKET YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI”

Davacı Erbil’in tanık olarak ifade veren asistanı Şule Perim Özgeldi, dava konusu sözleşmenin 29 Aralık 2015’de imzalandığını, sözleşme süresi bittikten sonra reklam filminin yayınlanmaya devam ettiğini söyledi. Tanık Özgeldi, “Karşı tarafa yayını durdurmalarını söylememe rağmen yayın devam etti. Sözleşmenin uzatılmasına yönelik şirket yetkilileriyle görüşmemiz olmadı” dedi.

Davalı firmanın reklam işleriyle ilgilendiğini kaydeden tanık Levent Havuzlu ise “Sözleşmenin bitmesine 2 ay kala reklamın yayınlanmasının uzatılması konusunda yeni bir sözleşme imzalanması için maddelerin derlenip toparlanması konusunda onaylaşıldı. Bu arada süreç de geçti. Biz süre az kaldığı için imzaları atalım dedik. En son aşamada anlaştık, hukuka devrettik. Hukukun karşılıklı imzalanmasını beklerken, mahkeme çağrısı geldi. Sürecin geçtiğinin farkındaydık. Bu ilişki ve iyi niyetten dolayı böyle bir şeyin olabileceği aklımızın ucundan geçmedi. Reklamı durdurun şeklinde herhangi bir uyarı olmadı” diye konuştu. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Nisan ayına erteledi.

Son Güncelleme: 09.01.2018 16:40
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali ErbilMehmet Ali Erbil 11880 ReklamıBn Telekom Haberleşme
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