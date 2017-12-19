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Manuş Baba olarak tanınan Mustafa Özkan kim?

‘Eteği Belinde’ adlı şarkısının çalıntı olduğu iddiaları ile gündeme gelen Manuş Baba gerçekte kim?

19 Aralık 2017 Salı 11:45
Manuş Baba olarak tanınan Mustafa Özkan kim?

Manuş Baba olarak bilinen şarkıcı Mustafa Özkan 1986 yılında Tarsus'ta doğdu. Manuş adını çocukluk dönemi anneannesinin kendisine küçük, güzel çocuk anlamında Manuş olarak seslenmesiyle almıştır. ''Baba'' ise bebekken konuşmaya başladığında ağzından çıkan, ilk sesleniş, ilk kelimedir.  İnsan olabilmenin o derin kaygısını taşımanın ve bunun için emek harcamanın önemini  kendi babası ile keşfettiğini dile getiren sanatçı; çocukluk ve ilk gençlik dönemi arasında kendisinde bıraktığı hatırası önemli izler ile kendi babasının, Manuş Baba karakterinin oluşmasında ve ismini bu şekilde duyurmasında önemli etkileri olmuştur.

Tarsus’ta doğan ve çocukluğunun büyük bir kısmını burada geçiren Manuş Baba, babasının mevsimlik işçiliğinden dolayı 1996 yılının bahar aylarında ailesiyle birlikte Antalya’ya yerleşti. İlkokul ve ortaokul eğitimini Barbaros İlköğretim Okulu’nda, lise eğitimini Antalya Gazi Lisesi’nde tamamladı. Lise yıllarında babasının kendisine aldığı gitarla müziğe ilk adımını atan Manuş; gitar, şan ve müzik eğitimi aldığı derslerden sonra 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümünü kazandı. O dönemlerde kendi cover ve beste kayıtlarını sosyal ağlarda paylaşarak ismini duyurdu. 2015 yılı itibariyle müziğine ilgiyle yaklaşan Murat Kınay ile tanıştı ve birlikte çalışmaya başladı.

Çok yönlü müziğinde geleneksel seslerden ilham alan Manuş Baba için, Antalya’dan İstanbul’a uzanan müzik yolculuğu birçok yeniliği de beraberinde getirdi. 2016’nın başlarında “Albümsüz Türkiye Turnesi” kapsamında birçok şehirde dinleyenleriyle buluşan sanatçı, “Birbirimize İyi Gelelim” diyerek sevginin gücüne dikkat çekti.

Konserler tüm hızıyla devam ederken Manuş Baba, “Dönersen Islık Çal” adlı ilk albümünü dinleyenlerine bir hediye sunma düşüncesiyle Mayıs 2017’de Kınay Production etiketiyle yayınladı. Albüm, birçok sanatçıya tanıklık eden Erekli –Tunç Stüdyolarında kaydedildi. Birbirinden değerli müzisyenlerin katkıda bulunduğu bu albümde Manuş Baba’ya; Klavye kayıtlarında Tansu Çuhacı, Elektrik ve Akustik gitar kayıtlarında Akın Eldes ve Onur Taşkan, Bass Gitar kayıtlarında Erdinç Ayar, Davul kayıtlarında Ata Erdem Şimşek, Klarnet kayıtlarında Bilge Kaan, Vural Ardıç ve Mertcan Kıranda, Bağlama kayıtlarında Ayhan Aydın ve Ud kayıtlarında Volkan Şenlendirici gibi eşsiz müzisyenler eşlik etti. Albümün mix çalışmaları Mert Kasap ile mastering çalışmaları ise New York’ta Andy Vandette ile tamamlandı. Albümde deneysel bir ruha sahip olan birbirinden farklı 11 şarkı yer alıyor. Manuş Baba’nın kendi söz ve müziğinin bulunduğu şarkıların yanı sıra aynı zamanda “Dönersen Islık Çal” albümünde Ülkü Aker, Cemal Süreya ve Ahmed Arif dokunuşları da bulunuyor.

Albüm yayınlandığı günden itibaren geniş kitlelere ulaşan Manuş Baba, Spotify listelerinde birçok şarkısıyla zirvelere çıktı. Aynı zamanda Apple Music’te  “En Popüler Albümler” listesinde #1 numaraya çıkan sanatçı, fiziksel albüm listelerinde de “En Çok Satanlar” arasında yer alarak büyük başarılara imza attı ve büyük bir ilgiyle karşılandı.

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