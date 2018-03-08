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Mahmut Tuncer’in kızı gözyaşları içinde savunma yaptı

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, otomobiliyle bir motosikletliye çarpmasına ilişkin davada gözyaşları içinde savunma yaptı.

08 Mart 2018 Perşembe 17:54
Mahmut Tuncer’in kızı gözyaşları içinde savunma yaptı

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, otomobiliyle bir motosikletliye çarpmasına ilişkin davada gözyaşları içinde savunma yaptı.

İstanbul 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya hakkında “taksirle adam yaralama” suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen Gizem Tuncer avukatıyla katılırken davacı Merhaz Elçi duruşmaya katılmadı.

“Tuncer’in kızı olduğumu öğrenince benden yüksek meblağlar istedi”

Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Tuncer, gözyaşları içinde savunmasını yaptı.

Olay günü trafik ışığının yeşil yanması üzerine sola dönüş alırken karşı istikametten gelen motosiklet aracının sağ tarafına çarptığını kaydeden Tuncer “Kaza sonrası aracımı durdurup ambulansı aradım. Davacı ile hastanede ilgilenip evine bıraktım. Kaza sonucu oluşan hasar nedeni ile telefon numaramı verdim. Hastane sonrası tekrardan kendisini arayarak özel bir hastaneye görünmesini istedim ancak şikayetçi Merhaz, iyi olduğunu söyleyip teklifimi kabul etmedi. Mahmut Tuncer’in kızı olduğumu öğrendikten sonra benden yüksek meblağlar istemeye başladı. Bende bu durumu kabul etmediğimi söyledim” dedi.

“Gereken maddi hasar neyse ödemeyi kabul ediyorum”

Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadığını aktaran Gizem Tuncer, “Çok üzgünüm olayın şokunu hala atlatamadım. Gereken maddi hasar neyse ödemeyi kabul ediyorum” diye konuştu. Bunun üzerine söz alan Merhaz Elçi’nin avukatı ise ”Zararımız giderilmedi. Biz kendisine Mahmut Tuncer’in kızı olduğu için para istemedik” dedi.

Savunmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aracın uğramış olduğu zararı gösterir belgeleri dosyaya sunulması için duruşmayı erteledi.

(İHA)
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