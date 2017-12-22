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Magazin gündeminden düşmeyen Seçkin Piriler kimdir?

Magazin gündeminde son günlerde sıkça öne çıkan isimlerden biri olan Seçkin Piriler kimdir?

22 Aralık 2017 Cuma 11:14
Magazin gündeminden düşmeyen Seçkin Piriler kimdir?

Seçkin Piriler, Türk manken, sunucu, şarkıcı ve oyuncudur. 1980 doğumludur. 1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında ikinci seçildi. Mankenlik ve modelliğe başladı. Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Hababam Sınıfı Askerde ve Çılgın Dershane gibi Türk filmlerinde yardımcı rol aldı. 2003 yılında "Kırmızı Pabuçlar" adlı bir albüm çıkaran Piriler, televizyon çalışmalarını sürdürdü. 24 Mart 2010 tarihinde 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlenmiştir. Hakan ve Volkan adında iki oğlu vardır. 11 Mart 2016 tarihinde Kaan Tangöze ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.

Magazin gündemindeki isimlerden biri olan Kıvılcım Ural kim?
Magazin gündemindeki isimlerden biri olan Kıvılcım Ural kim?
Son Güncelleme: 22.12.2017 11:55
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