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Magazin gündeminden düşmeyen Dilay Korkmaz kimdir?

Magazin programı sunuculuğu yapan Dilay Korkmaz, son dönemlerde adının polemiklerde geçmesinden dolayı magazin gündemine sıkça konuşuluyor.

26 Aralık 2017 Salı 11:18
Magazin gündeminden düşmeyen Dilay Korkmaz kimdir?

1990 yılında Ankara'da dünyaya gelen Dilay Korkmaz, Gazi Üniversitesi Muhasebe bölümü mezunudur. 2010 yılında Miss Turkey'e katıldı ve  bu yarışmada 4. oldu. Güzellik yarışması çıtasını yükselten Dilay Korkmaz, Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılmış ve orada 80 aday arasından ilk 15'e girerek dikkatleri üzerine topladı.

Oyunculuk kariyerine de sahip olan Korkmaz, 2017 yılında çekimleri tamamlanan "Karımı Gördünüz mü?" isimli sinema filminde oynadı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde diksiyon dersleri aldıktan sonra, bir başka kurumda spikerlik ve sunuculuk eğitimi alarak kariyerini destekledi.

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