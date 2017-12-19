Magazin gündeminden düşmeyen Ahmet Arıman kimdir?

Ahmet Arıman, 27 Kasım 1955 yılında doğdu. 40 yılı aşkın süre Bakırköyde yaşayan sanatçı ,orta okul yıllarında müziğe olan ilgisiyle çeşitli eğitim dershaneleri derken, 1972 yıllarında orkestra hayatına başladı.

Bir turnede Münir Özkul ile çalışan sanatçı turne sonunda Hababam sınıfının Hayta İsmaili olur, ünlü yönetmen onu bu karaktere uygun gördü. O dönemde Gülen Gözler, Neşeli Günler, Bizim aile ve Sultan gibi filmlerin kadrosunda yer aldı. Oyunculuğun yanı sıra müzik geçmişi de bulunan Ahmet Arıman, İstanbul'da çeşitli lokallerde müzisyenlik yapmaktadır. Sahne çalışmalarına devam eden sanatçı, festivallerde konserlerde ve çeşitli organizasyonlarda sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Ahmet Arıman filmleri

Hababam Sınıfı - 1974

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı - 1975

Bizim Aile - 1975

Hababam Sınıfı Uyanıyor - 1976

Hababam Sınıfı Tatilde - 1977

Gülen Gözler - 1977

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor - 1978

Neşeli Günler - 1978

Sultan - 1978

Hababam Sınıfı Merhaba - 2003