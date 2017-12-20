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Magazin gündemindeki isimlerden biri olan Kıvılcım Ural kim?

Magazin dünyasının son zamanlarda en çok konuşulan isimlerden biri olan Kıvılcım Ural kimdir, kaç yaşında ve nereli?

20 Aralık 2017 Çarşamba 13:51
Magazin gündemindeki isimlerden biri olan Kıvılcım Ural kim?

Kaan Tangöze ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Kıvılcım Ural, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise ve Üniversite eğitimini İzmir'de tamamladı. 60’lı yıllara damgasını vuran Mavi Işıklar grubunun eski gitarist Fikret Ural'ın kızı olan Kıvılcım Ural, babasının izinden giderek müzikle ilgilendi.

Önce Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim alan Kıvılcım Ural ardından 9 Eylül Üniversitesi Dramatik Yazarlık bölümünde tamamladı.

Müzisyen ailede doğan Kıvılcım Ural çocukluğundan beri müziğe düşkün. İlk zamanlarda bestelerini arkadaşları ve yakın çevresiyle paylaşan Kıvılcım Ural müziğin yanı sıra kısa film, dizi, reklam ve müzik kliplerinde ekran yüzü olarak yer aldı. Kıvılcım Ural son olarak "Rüya raporları" isimli müzik albümünü çıkardı. Kıvılcım Ural 1.75 boyunda ve 53 kilo. Göz rengi de mavi.

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Son Güncelleme: 22.12.2017 11:55
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