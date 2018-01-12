Magazin gündemindeki isimlerden Asena Atalay kimdir?

Asena Atalay, 21 Kasım 1989 tarihinde İzmir’de doğdu. Bir erkek kardeşi olan Asena Atalay, Aslen Antalya'lı ve varlıklı bir turizmci ailenin kızı.Liseyi Denizli'de okudu. Liseden sonra İspanya'ya gitti.

İspanya’da 2,5 yıl okuduktan sonra Türkiye’ye 2008 yılında döndü. Ankara, Bilkent Üniversitesi’nde İşletme bölümünde okumaya başladı. Bilkent’te öğrenciyken evlenince İstanbul’a geldi okulu dondurdu. Çocuğu olduktan sonra tekrar okumaya karar verip İstanbul, Beykent Üniversitesi Tekstil-Moda Tasarımı Bölümü’nde okumaya başladı. “Ase88” adında kendi markasını yarattı.

2013 yılının sonlarında Berkay Şahin, Asena Erkin ile adı birlikte anıldı ancak iddiaları da kesin bir dille yalanladı. Asena Erkin, Temmuz 2014 ayında Show TV’de iki hafta “Hey Canlı”nın sunucusu Özge Ulusoy’un yerine sunuculuk yaptı. Asena Erkin (Atalay), 2009 yılında futbolcu Caner Erkin ile tanıştı 7 aylık flörtün ardından 18 Haziran 2010 tarihinde evlendiler. 25 Nisan 2011 tarihinde Çınar adında bir oğlu oldu. 2016 Ocak ayında eşi Caner Erkin boşanma kararı alarak oğlu ile birlikte evi terk etmiştir. 29 Ocak 2016 tarihinde boşandılar. Şu an magazin programı sunuculuğu yapıyor.