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Koray Avcı’dan fabrikada işçilere 1 Mayıs konseri

Ünlü şarkıcı Koray Avcı, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir fabrikada işçilere konser verdi.

01 Mayıs 2018 Salı 17:02
Koray Avcı’dan fabrikada işçilere 1 Mayıs konseri

Ünlü şarkıcı Koray Avcı, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir fabrikada işçilere konser verdi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Otomobil Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle konser düzenlendi. İşçilerin aileleri ile birlikte katıldığı program yıl içerisinde performans gösteren işçilere çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle başladı.

Konuşmaların ardından ‘Adaletin bu mu dünya’ isimli parçayla sahneye çıkan Koray Avcı, söylediği şarkılarla zaman zaman coşkulu anlar yaşatırken, zaman zaman da duygulandırdı. Avcı’yı dinlemeye gelen işçiler söylenen şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

(İHA)
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