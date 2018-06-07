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Konserinde F.Bahçe forması dağıtacak

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, konserinde Fenerbahçe forması dağıtacağını açıkladı. Derya Uluğ da, "Ece Seçkin kaç forma dağıttıysa 5 fazlasını dağıtıyorum" diye yanıt verdi.

07 Haziran 2018 Perşembe 19:59
Konserinde F.Bahçe forması dağıtacak

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, konserinde Fenerbahçe forması dağıtacağını açıkladı. Derya Uluğ da, "Ece Seçkin kaç forma dağıttıysa 5 fazlasını dağıtıyorum" diye yanıt verdi.

22 Haziran’da Kırklareli Çilek Festivali konserinde Fenerbahçe forması dağıtacağını söyleyen Ece Seçkin, Fenerbahçeli sanatçı arkadaşlarından da başlattığı kampanyaya destek beklediğini dile getirdi. Seçkin’e Fenerbahçeli hayranlarından teşekkür tweetleri yağdı.

ECE SEÇKİN’E DESTEK GECİKMEDİ

Şarkıcı Derya Uluğ’dan Ece Seçkin’e destek gecikmedi. Derya Uluğ, paylaştığı ’’Gördüm arttırıyorum. Ece Seçkin kaç forma dağıttıysa 5 fazlasını dağıtıyorum 29 Haziran Antalya Finike Festivali’nde" tweetiyle arkadaşı Seçkin’e destek oldu.

(İHA)
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