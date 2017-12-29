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Klip yönetmeni Mustafa Mayadağ kimdir?

Ünlülerin klip yönetmeni olarak bilinen Mustafa Mayadağ, bu sabah Tarabya’daki evinde yaşamını yitirdi.

29 Aralık 2017 Cuma 13:21
Klip yönetmeni Mustafa Mayadağ kimdir?

Geçen yıl geçirdiği beyin kanaması sonucu yatalak olan yönetmen Mustafa Mayadağ, bu sabah İstanbul Tarabya'daki evinde yaşamını yitirdi.

Ünlü klip yönetmeni Mustafa Mayadağ, 1958'de İzmir'in Urla ilçesinde dünyaya geldi.

Mustafa Mayadağ, İzmir Çınarlı Teknik Lisesi'nden mezun oldu. Liseden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi sinema televizyon bölümünü bitirdi. Aynı okul mezunu dört arkadaşıyla video prodüksiyon şirketi kurdu. Yeşilçam, TRT 2, Pınar Film, star TV ve Raks müzikte değişik kademelerde görev aldı. Mustafa Mayadağ, birçok şarkıcının kliplerini çeken isim oldu.

Mustafa Mayadağ'ın çektiği kliplerden bazıları;

1996 - Sevdalıyım Hemşerim - Mahsun Kırmızıgül

2000 - Asrın hatası - Serdar Ortaç yer alıyor.

Ayrıca Mustafa Mayadağ, Türkiye Video Müzik Ödülleri Yılın Klibi Ödülü'nü de almıştı.

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