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Kıvanç Tatlıtuğ ifade vermek üzere adliyeye geldi

Ünlü manken ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eski muhasebecisi hakkında şikayetçi olduğu soruşturmada ifade vermek üzere adliyeye geldi.

02 Ocak 2018 Salı 16:21

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, vergilerini düzenli ödemesine rağmen anapara ve faiziyle birlikte 3.5 milyon liraya yakın borcu olduğunu öğrenmesi üzerine bir dönem çalıştığı muhasebecisi Erdal D. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tatlıtuğ, ifadesi alınmak üzere ‘şikayetçi’ sıfatıyla savcılığa çağrılmıştı. Tatlıtuğ bugün öğleden sonra avukatıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Tatlıtuğ’un ifadesi sürüyor.

Son Güncelleme: 02.01.2018 16:42
Anahtar Kelimeler:
Vergi Borcuİstanbul Adalet SarayıMuhasebecisiKıvanç Tatlıtuğ
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