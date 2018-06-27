Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95955
ALTIN
186.768
DOLAR
4.6302
STERLİN
6.0843
EURO
5.3615
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Kavala kurabiyesi yemek için Yunanistan’a gittiler

Ünlü şarkıcı Betül Demir ve yakın arkadaşı VJ Bülent’in gizli gizli Yunanistan’a gidip Kavala kurabiyesi yedikleri ortaya çıktı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:33
Kavala kurabiyesi yemek için Yunanistan’a gittiler

Ünlü şarkıcı Betül Demir ve yakın arkadaşı VJ Bülent’in gizli gizli Yunanistan’a gidip Kavala kurabiyesi yedikleri ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Betül Demir ve VJ Bülent’in yakın arkadaş oldukları biliniyor. İkilinin, Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’ın Kavala şehrine giderek gönüllerince Kavala kurabiyesi yedikleri ve Yunanistan’da vakit geçirdikleri kaydedildi. İki yakın arkadaşın Kavala kurabiyesine hayran oldukları, bir tek Kavala kurabiyesine hayır diyemedikleri öğrenildi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emel Sayın büyüledi
Emel Sayın büyüledi
Fatma Girik annesi ile beraber oy kullandı
Fatma Girik annesi ile beraber oy kullandı
Hülya Avşar kızıyla sandık başında
Hülya Avşar kızıyla sandık başında
Tatlıses: Ben gönüllerin vekiliyim
Tatlıses: Ben gönüllerin vekiliyim
Demet Şener İbrahim Kutluay’la aynı sandıkta oy kullandı
Demet Şener İbrahim Kutluay’la aynı sandıkta oy kullandı
Merve Özbey ve Erdem Kınay’dan unutulmaz konser
Merve Özbey ve Erdem Kınay’dan unutulmaz konser
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim