Kavala kurabiyesi yemek için Yunanistan’a gittiler

Ünlü şarkıcı Betül Demir ve yakın arkadaşı VJ Bülent’in gizli gizli Yunanistan’a gidip Kavala kurabiyesi yedikleri ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Betül Demir ve VJ Bülent’in yakın arkadaş oldukları biliniyor. İkilinin, Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’ın Kavala şehrine giderek gönüllerince Kavala kurabiyesi yedikleri ve Yunanistan’da vakit geçirdikleri kaydedildi. İki yakın arkadaşın Kavala kurabiyesine hayran oldukları, bir tek Kavala kurabiyesine hayır diyemedikleri öğrenildi.

(İHA)