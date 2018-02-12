Kadir İnanır’ın sağlık durumu hakkında son açıklama

Beynine pıhtı atması nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırılan Yeşilçam’ın ünlü ismi Kadir İnanır’ın tedavisi devam ediyor. Sanat camiasından çok sayıda seveni usta sanatçının tedavi gördüğü hastaneye gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor.

Usta sanatçı İnanır’ı hastanede ziyaret eden İş adamı Yılmaz Ulusoy, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İnanır’ın durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen Ulusoy, Kadir İnanır’ın durumu gayet iyi. Hadise dün oldu, hastaneye getirdik. Gerekli müdahaleler yapıldı. Dün geceyi çok rahat geçirdi. Ben buradaydım. Kendisi gayet iyi. Şimdi uğradım yine Yunus Aydın’la birlikte. Fevkalade iyi yalnız dinlenmeye ihtiyacı var. Allah korudu hiç bir şeyi yok. Yukarıda bir saattir espri yapıp gülüşüyoruz. İnsan yaşadığı bir nefesin kıymetini bilmez ama bu ahvalde her nefesin kıymetini çok iyi bilir. Gayet iyi herkese selamını ve hürmetini bildirdi” şeklinde konuştu.

İş adamı Ulusoy açıklama yaptığı sırada bazı gazetecilerin kendi aralarında konuştuğunu fark ederek tepki gösterdi. Ulusoy tepkisini “Biz konuşuyoruz sende orada fısıldaşıyorsun” şeklinde dile getirdi. Ünlü iş adamı uyarısının ardından İnanır’ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamaya devam etti.