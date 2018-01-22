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İzzet Yıldızhan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

9. kez baba olma sevinci yaşayan İzzet Yıldızhan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:56
İzzet Yıldızhan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır-Çermik ilçesine bağlı bir Zaza köyü olan Sinek’te doğdu.

15 çocuklu ailenin en küçüğü olan İzzet Yıldızhan, Babasını bir yaşındayken kaybetti. İlkokulu ikinci sınıftayken bırakmak zorunda kaldı. Sonradan ilk ve ortaokulu dışarıdan bitirdi. Yedi yaşında berber çıraklığı yapmaya başladı.13 yaşındayken çalışma hayatına başlayan İzzet Yıldızhan, 1980 yılında Ankara‘da TRT sanatçılarından Fevzi Atlıoğlu ile tanışarak müzik dersleri almaya başladı. Bir müddet sonra 1981 yılında Ankara Kınalı Pavyon’da sahne almaya başlayan İzzet Yıldızhan, kebapçılığı bırakarak sadece müzik ile devam etti.

“İsimsiz asker – sen yoksun” adlı İlk albümünü Selami Şahin‘in teklifini kabul ederek yaptı. İkinci albümü “Nerelerdesin” Emrah‘ın desteği ile onun firmasından çıkarttı. Üçüncü albümü “Birisi” adı ile çıkardı ve şöhreti yakaladı. Aynı yıl 1998 yılında başrolünü oynadığı “Birisi” adlı dizi ile hayranlarının gönlüne taht kurdu. Yine “Birisi” albümü ile Magazin Gazetecileri Derneği altın objektif ödülünü “yılın sanatçısı” ünvanıyla aldı.

Gazinocular kralı Fahrettin Aslan‘ın teklifi ile İstanbul’da ilk sahne hayatına Büyük Maksim Gazinosu‘nda başlayan İzzet Yıldızhan, Muazzez Abacı, Pınar Eliçe, Petek Dinçöz gibi çok değerli sanatçılarla Maksim Gazinolarında başarılı sahne çalışmaları yaptı.26 Aralık 2007 yılından Kasım 2011 ayına kadar Kanal 7 televizyonunda “İzzet Yıldızhan Show” adlı programı sundu. 2013 yılında Show Tv’de Bülent Ersoy‘la birlikte bir program başlattılar; ancak, İzzet Yıldızhan programın ikinci haftası ayrıldı.

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