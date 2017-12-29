Işın Karaca: "YouTube'dan sahte tıklama alıyorlar"

Kendi yapım şirketini kurarak kendisinin patronu olan ve “Eyvallah” adlı albümünü müzik marketlere sunan Işın Karaca, Michael Kuyucu’nun CRI TÜRK’teki programına konuk oldu ve müzik dünyası ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Paran varsa tıkın var"

Işın Karaca, müzik piyasasında para harcamanın çok önemli olduğunu ve bundan yeni nesil yorumcuların olumsuz etkilendiğini söyledi. Işın Karaca: “Paran varsa tıkın var, paran varsa reklamın var. Çok acayip. Alttan gelen yeni nesil müzisyenler için o kadar üzülüyorum ki, nereye gelecekler ne yapacaklar merak ediyorum. Görünen köy kılavuz istemiyor, bu bir gerçek. Müzik piyasasında adın varsa, sanın varsa hiçbir önemi yok” diyerek genç müzisyenlerin işinin zor olduğunu söyledi.

"Youtube‘dan sahte tıklama alıyorlar"

Işın Karaca, Michael Kuyucu’ya para harcayarak Youtube’da kliplerinin yüksek izlenme oranına sahip olduğunu göstermek için sahte tıklanma satın alanların bu paraları geri kazanamadığını söyledi. Işın Karaca, çok tıklananların çok konser ve para kazanmadığının altını çizdi.

Işın Karaca: “Youtube’da sahte tık alan şarkılar, milyonlarca tık alıyor, peki ne olacak bu böyle? Şarkı neye hizmet ediyor ona bakmak lazım. Senin şarkıların sahte tıklar alıyor ama sana hizmet ediyor mu? Elektrik, su, yol olarak sana geri dönüyor mu, konserlerine gidiyor musun, sana para getiriyor mu? Asıl buna bakacaksın. O çok tıklanan şarkılar para getirmiyorsa, o şarkıların sahipleri korkmaları gerekiyor. Bazı yorumcular sosyal medyaya çok ciddi paralar harcıyorlar” dedi.

Işın Karaca, “Diyorum ki acaba bir tane video yapıp, video boyunca 'Ahahaha' diye kendi kedime bağırayım, sonra onu sosyal medyaya koyayım, sonra da sahte tık satın alayım. Sonra da bir video çekeyim ve o videoda anlatayım ‘Bu böyle yapılıyor’ diye. Bu kadar basit. Altına da yorumlar yazdırayım, like'lar, dislike'lar alayım, beğeniler alayım. Çok acayip değil mi? Bu iş bu kadar basitleşti” diyerek konuyu ti'ye almak istediğini söyledi.