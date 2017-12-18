Instagram'da fenomen olan Berika Demir kimdir?

Instagram'daki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Berika Demir, 2013 yılında Kartal Soğanlık’ta bulunan Burak Bora Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Berika Demir (24) girdiği üniversitesi sınavında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 5 yıldır tıp fakültesinde eğitim alan Berika, bir dönem Kenan Işık’ın sunduğu “Kim milyoner olmak ister?” programına katılmıştı. Yarışmada beşinci soruda verdiği yanlış cevap ile elenip bin TL ile yarışmadan ayrılınca sosyal medyada eleştri oklarının hedefi olmuştu.

Instagram'da 55 binin üzerinde takipçisi olan Berika, Tıp Fakültesi önünde çektirdiği fotoğraflarla fenomen oldu. Kısa bir süre sonra reklam şirketleri tarafından keşfedilince ürün tanıtımı yapmaya da başladı. Birçok takipçi Berika Demir’in tıp öğrencisi olduğuna inanmakta güçlük çekiyor. 1 yıl sonra tıp fakültesinden mezun olması beklenen Berika doktorluk mu yoksa mankenlik mi yapacak şmdilik belli değil.