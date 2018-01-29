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İlyas Salman yeni nesil oyuncuları eleştirdi

CRI Türk FM'den Tülin Tonkuş'un programına katılan ünlü aktör İlyas Salman açıklamalarda bulundu.

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:19
İlyas Salman yeni nesil oyuncuları eleştirdi

Bir radyo programına katılan ünlü aktör İlyas Salman, yeni nesil oyuncuları yeterli bulmadığını söyledi. Salman, son günlerde yeni filmi ile gündemde olan Cem Yılmaz hakkında yıllar sonra önce yaşanan bir konuya da açıklık getirirken, Recep İvedik filmine ağır eleştirilerde bulundu.

CRI Türk FM'den Tülin Tonkuş'un programına katılan ünlü aktör İlyas Salman açıklamalarda bulundu. Salman, yeni nesil oyuncuları yeterli bulmadığını söyledi. Son günlerde yeni filmi ile gündemde olan Cem Yılmaz hakkında yıllar sonra önce yaşanan bir konuya da açıklık getirirken, Recep İvedik filmine ağır eleştirilerde bulundu.

''Recep İvedik'i izlemeye beş saniye tahammül edemedim''

Günümüz komedyenleri ve oyuncularıyla ilgili görüşünü belirten ünlü aktör İlyas Salman, geçmişte Cem Yılmaz ile yaşadığı bir konu için şu açıklamayı yaptı: ''Bir gün arkadaşın bir tanesi ''Cem Yılmaz ile ilgili ne düşünüyorsunuz'' dedi. Saray soytarısı dedim. Cem de üzülmüş. ''Başkası söylese üzülmezdim ama İlyas abi söyleyince üzüldüm'' demiş. Ben de açıklamasını yaptım. Cem Yılmaz'ın kabiliyeti her insanda yok ama yeteneğini ne için kullanıyorsun, o çok önemli. Yani bir yaraya parmak basıyor musun, hayır. Onun için söyledim. Mesela Recep İvedik. Hayatta beş saniye tahammül edemedim seyretmeye. Çünkü gayri ahlaki şeyler yapılıyor. Şahan Gökbakar aktör olamaz''.

''Çağatay Ulusoy, Burak Özçivit, Engin Altan Düzyatan vasat aktörler, sınırı geçer geçmez boğulurlar''

Yeni nesil oyuncuları eleştiren Salman, ''Çağatay Ulusoy, Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan bu sanatçıları takip etmeye çalışıyorum ama vasat aktörler bunlar. Sınırı geçer geçmez ya da sınırda boğulurlar. Hayat ile akraba değil oynadıkları tiplemeler. Çünkü sanat dediğimiz şey; doğal ve toplumsal olayların belirli bir mantık ve estetik süzgecinden geçirilerek yeniden oluşturulmasıdır. Yani sanatla hayat hısım olmalı. Sanat, hayatın kendisi değildir ama gibisidir. En azından gibisine benzetmek lazım. Biçimsel demokrasi zibidilikleri yaparak, biçimsel komiklikler yaparak sinemayı geliştiremezsiniz, aktör de olamazsınız, faktör olursunuz'' şeklinde konuştu.

''Şener Şen ile dargın olduğum haberleri yalan''

Bazı yayın organlarında siyasi görüş nedeniyle Şener Şen ile dargın olduğu haberlerine yönelik de açıklama yapan Salman, ''Rahmetli Adile abla, Ayşen Gruda, Münir Özkul ve Şener Şen ile oynamaktan çok zevk alırdım. Şener Şen ile dargın olduğum yalan. O benim ustam ve dostumdur. Kesinlikle öyle bir şey olamaz, daha dün telefonda konuştum, beni sinemaya kazandıran Şener abidir. Ben Üsküdar Şehir Tiyatrosunda oyunculuğa başladığım zaman Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü aldım. Ödül aldığım zamanda Şener abi gitmiş, Arzu filmin sahibi Ertem Eğilmez'e demiş ki; ''Bize konservatuvardan yetenekli bir aktör geldi. Onu sinemaya kazandırabilir miyiz?'' demiş. Beni öyle çağırdılar. Şimdi beni Türk sinemasına kazandıran bir insanla nasıl düşman olayım? Bir abi gibi hep saygı duydum, bir baba gibi sevdim. Benden 5-6 yaş büyüktür. Telefonda konuştuğumuzda böyle şeylerle dalga geçiyoruz, gülüyoruz'' diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ilyas SalmanCri Türk FmTülin Tonkuş
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